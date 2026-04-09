Son Dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

9.04.2026 11:20:00
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “ara seçim” çağrısına yanıt verdi. Kurtulmuş, "Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçime ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini açıklamıştı.

Özel, "Ben Sayın Numan Kurtulmuş’u gelecek hafta ziyaret edeceğim. Zaten bütün taleplerimiz çok net bir şekilde aslında anayasaya uyulması noktasında" ifadelerini kullanmıştı.

"GENEL KURUL'UN KARAR ALMASI ŞART"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel'in “ara seçim” çağrısına bugün yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır."

"SİYASİ TARTIŞMANIN TARAFI OLMAM"

Kurtulmuş, Özel'in kendisinden randevu isteyip istemediği sorusuna da yanıt verdi.

Kurtulmuş, “Bana Sayın Özel'den gelmiş bir randevu talebi yok ama randevu talebinde bulunanlarla görüşüyoruz. Sayın Özel ile de ne zaman randevu talep ederse görüşürüz. Bizim bağlı olduğumuz şey Meclis İçtüzüğüdür Meclis İçtüzüğü, Meclis Başkanı'na bir inisiyatif bırakmamıştır. Bunun üzerinden herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmam” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı ara seçim üzerinden erken seçime zorlamak için muhalefet partileriyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Özel'in ara seçim ve erken seçim çağrısına olumsuz yanıt vermişti.

CHP yönetimi 8 boş milletvekilliği için ara seçimin anayasanın emredici hükmü olduğu konusunda ifadelerini dile getiriyor.

Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a ara seçim yanıtı! Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ara seçim çağrılarına kapıyı kapatmasına sert tepki gösterdi. Ara seçimin bir anayasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Özel, "Gündemimizde ara seçim yok demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir; en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'ara seçim' uyarısı İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında ''Ayakları yere basmayan çıkışlar muhalefetin gücünü azaltır. Biz şimdi 'hemen seçim' diyoruz ama gösteri için değil gerçek bir ihtiyaç olduğu için istiyoruz. Bu ülke artık yönetilemediği için seçim diyoruz'' dedi.
PİAR Araştırma'dan ara seçim ve erken seçim anketi: Seçmen ne diyor? PİAR Araştırma, 26 kentte gerçekleştirdiği 'ara seçim' ve 'erken seçim' başlıklı anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre katılımcıların yüzde 56,5'i erken seçim istiyor.