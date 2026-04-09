Son Dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçime ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini açıklamıştı.

Özel, "Ben Sayın Numan Kurtulmuş’u gelecek hafta ziyaret edeceğim. Zaten bütün taleplerimiz çok net bir şekilde aslında anayasaya uyulması noktasında" ifadelerini kullanmıştı.

"GENEL KURUL'UN KARAR ALMASI ŞART"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel'in “ara seçim” çağrısına bugün yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır."

"SİYASİ TARTIŞMANIN TARAFI OLMAM"

Kurtulmuş, Özel'in kendisinden randevu isteyip istemediği sorusuna da yanıt verdi.

Kurtulmuş, “Bana Sayın Özel'den gelmiş bir randevu talebi yok ama randevu talebinde bulunanlarla görüşüyoruz. Sayın Özel ile de ne zaman randevu talep ederse görüşürüz. Bizim bağlı olduğumuz şey Meclis İçtüzüğüdür Meclis İçtüzüğü, Meclis Başkanı'na bir inisiyatif bırakmamıştır. Bunun üzerinden herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmam” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı ara seçim üzerinden erken seçime zorlamak için muhalefet partileriyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Özel'in ara seçim ve erken seçim çağrısına olumsuz yanıt vermişti.

CHP yönetimi 8 boş milletvekilliği için ara seçimin anayasanın emredici hükmü olduğu konusunda ifadelerini dile getiriyor.