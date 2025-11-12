CHP'li Bulut'tan TRT'ye 'iddianame' tepkisi: 'Siz bu kumpasın neresindesiniz?'

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB iddianamesine ilişkin kamu televizyonu TRT'nin dezenformasyon amaçlı haber yaptığını belirterek tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından TRT'nin "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine göre, suç gelirleri Ekrem İmamoğlu’nun kişisel zenginleşmesinde kullanıldı. Selim İmamoğlu’nun teknesinin alım tarihi ile Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 milyon liralık transfer örtüştü" haberini alıntılayarak, şu açıklamada bulundu:

"TRT, siz bu kumpasın neresindesiniz?

Biz 'Duruşmalar TRT’de yayınlansın, kamu duysun, gerçekler halka ulaşsın' dedikçe; TRT resmen 'Yok, ben tarafım bu işte' diyor!

MASAK’ın belgesinde bile açıkça 772 bin lira yazıyor. Ama TRT Haber bunu '772 milyon lira' diye yayımlıyor. Yalanı bin kat büyütüyor, kamu yayıncılığı kisvesiyle millete servis ediyor!

Bu yazım hatası filan değil; açıkça örgütlü bir dezenformasyon ve AKP’ye teslim olmuş bir kamu kurumunun siyasi operasyonu.

Kamu yayıncılığı yalan söylemez, manipülasyon yapmaz, iktidarın tetikçiliğine soyunmaz! Bekle TRT, bir sonraki seçimde 31 Mart’takinden büyük sürprizimiz olacak."

İşte TRT'nin X hesabında ilgili haberin paylaşım şekli: