CHP'li Murat Emir, Erdoğan'ın iki paylaşımını karşılaştırdı: 'Dış politikadaki ikiyüzlülüğü özetliyor'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı bir yemekte yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından 'geçmiş olsun' mesajı yayımlayarak, saldırıyı kınadığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Erdoğan'ın İran’ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast sonrası yaptığı paylaşımı anımsattı.

Emir, "Trump’a yapılan saldırıyı yüksek perdeden kınayan Erdoğan, Hamaney suikastında 'kınama' kelimesini bile kullanamıyor. Sebep, Hamaney'i hedef alanların ABD ve İsrail olması" dedi.

Erdoğan'ın ABD'deki saldırı girişimi sonrası bugün yaptığı paylaşım.

Erdoğan'ın Hamaney'e yönelik suikast sonrası yaptığı paylaşım.

"FAİL ABD OLUNCA..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emir, Erdoğan'ın iki olaya dair farklı yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:

"Trump’a yönelik saldırı girişimini kınıyorum; siyasette şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Ancak Erdoğan’ın mesajları arasındaki uçurum, dış politikadaki pragmatizmi ve ikiyüzlülüğü özetliyor.

Trump’a yapılan saldırıyı yüksek perdeden kınayan Erdoğan, Hamaney suikastında "kınama" kelimesini bile kullanamıyor. Sebep, Hamaney'i hedef alanların ABD ve İsrail olması. Fail ABD olunca Trump'ı ve ABD yönetimini kızdırmama kaygısı, "şiddet karşıtlığı" ilkesinin önüne geçmiş."