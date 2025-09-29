CHP'li Namık Tan'dan dikkat çeken iddia: F-16 alımını Selçuk Bayraktar mı engelliyor?

CHP'nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Türkiye'nin savaş uçağı projesiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Tan, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuyla ilgili ABD kongresini işaret ederek dediği "motorunun lisansı durmuş durumda" sözünü hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

"Oysa, benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Bu çerçevede de, F-16 alımı yerine savunma sanayiindeki işbirliğinin kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesinin yanısıra, KAAN için Türkiye’ye motor verilmesini istiyormuş. Ancak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor."

"BİZ YAPMAYACAKSAK FARKI OLMAYACAK"

"Halbuki, bizlere söylenen; KAAN’ın tamamen yerli ve milli olduğu idi. Meğer öyle değilmiş. Motorunu dışarıdan alacakmışız" diyen Tan, "Bizim yapmadığımız hiçbir uçağın ABD’den alınmış herhangi bir uçaktan farkı olmayacaktır. Öte yandan, F-16’ları almayacak isek, hava savunmamızda gerekli olduğu söylenen acil modernizasyonu nasıl sağlayacağız?" diye sordu.

FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta BM 80. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde bulunan Türk Evi’nde Türk basın mensuplarına konuşurken Türkiye'nin üretilecek savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu açıklamıştı. Fidan, konuyla ilgili ABD'de kongreden onay beklenildiğini belirterek "Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin" ifadelerini kullanmıştı.