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CHP'li Öztunç'tan 'Gazze'de soykırım yok' diyen Alman vekile sert tepki: 'Bu çağın Hitler’i Netanyahu’dur'

CHP'li Öztunç'tan 'Gazze'de soykırım yok' diyen Alman vekile sert tepki: 'Bu çağın Hitler’i Netanyahu’dur'

3.07.2025 14:55:00
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ANKA
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CHP'li Öztunç'tan 'Gazze'de soykırım yok' diyen Alman vekile sert tepki: 'Bu çağın Hitler’i Netanyahu’dur'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Genel Kurulu’nda Alman bir üyenin "Gazze’de soykırım yoktur" sözleri üzerine, "Bu çağın Hitler’i Netanyahu’dur. Cesur olun vicdanlı olun ve bunu kabul edin” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen AGİT PA Genel Kurulu toplantısında Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak söz alarak, "Uluslararası hukuk ayaklar altındadır. Gazze’de yaşananlar hepimizin gözleri önünde gerçekleşen bir insanlık trajedisidir ve soykırımdır. Soruyorum size; aylarca süren abluka, bombardımanlar, insani yardımın engellenmesi, sivillerin hedef alınması Helsinki ruhunun neresini yansıtmaktadır? Eğer yansıttığına inanıyorsanız vicdanınız yok demektir. İnanmıyorsanız neden susuyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi.

Öztunç, bu sırada bir Alman vekilin "Gazze'de sıkıntı yok" sözleri üzerine ise şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin soykırım riski taşıdığına dikkat çekti ve saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail’in siyasi ve askeri eylemlerinin savaş suçu oluşturduğu gerekçesiyle tutuklama eylemine başvurdu. Bu kararlar hem hukuki hem ahlaki birer çağrıdır. Bizler Helsinki İlkelerine bağlı olduğumuzu söylüyorsak dünyanın her yerinde hak ihlallerine karşı ses yükseltmekle yükümlüyüz.

Alman meslektaşım ‘Gazze’de sıkıntı yok’ dedi. Allah aşkına nedir size göre soykırım? Kadınların, çocukların, yaşlıların, hastaların, sivillerin öldürülmesi, suçlu suçsuz öldürülmesi soykırım değil de nedir? Yoksa Hitler’in günahlarını çıkartarak yeni bir soykırım ile Hitler’in yaptıklarına göz mü yummak istiyor? Bu çağın Hitler’i Netanyahu’dur. Bunu kabul edeceğiz, korkmayacağız, cesur olacağız, vicdanlı olacağız. Unutmayın vicdan en rahat yastıktır. Bir insanda eğer vicdan varsa geceleri çok rahat uyur."

İlgili Konular: #CHP #gazze #Alman

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