CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 120 milletvekilinden Erzurum çıkartması

02 Ağustos 2022 Salı, 10:12

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM'nin tatile girmesinin ardından, her hafta salı günü yaptıkları grup toplantısını il il gezerek yapmaya karar verdi.

Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi. Milletvekilleri kentin sokaklarında hem sorunları dinleyecek, hem de halkı grup toplantısını izlemeye davet edecek.

Bu sabah 07.50'de kalkan uçakla birlikte 120 milletvekili Erzurum'a hareket etti.

Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'daki grup toplantısı ise saat 13.30'da başlayacak.

İKİNCİ TOPLANTININ ADRESİ EDİRNE

Kılıçdaroğlu, salı toplantılarının ikincisini ise 9 Ağustos Salı günü Edirne'de düzenleyecek. Kılıçdaroğlu ayrıca Edirne'de, CHP'nin olağan Parti Meclisi toplantısına da başkanlık edecek. Kılıçdaroğlu, sonraki salı Yalova'da, daha sonra ise Afyonkarahisar'da olacak.

"CHP BU OLASILIĞI DÜŞÜNMELİYDİ"

CHP Genel Başkanı ile birlikte 120 milletvekilinin aynı uçakta bulunması, partide endişe yarattı. Uçağın kaza geçirmesi halinde CHP'de neredeyse milletvekili kalmayacağını belirten bazı vekiller uygulamalardan da örnek verdi.

Bir milletvekili şunları söyledi:

“Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları aynı uçağa binmezler. Çünkü, Allah korusun bir kaza-bela halinde Silahlı Kuvvetlerimizin komutansız kalmaması amaçlanır. Büyük şirketlerin sahipleri de aynı uçağa binmez ya farklı uçaklarla ya da karayoluyla yolculuk yaparlar. Hatta aile ve çocuklarıyla aynı araçta bulunmamaya özen gösterirler. Bir kaza halinde hepsi ölmesin, yaralanmasın diye. CHP böyle bir olasılığı düşünmeli ve hepimizi aynı uçakla götürüp getirmemeliydi"