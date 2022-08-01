Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'in toplanamamasına sert tepki

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:26

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için olağanüstü toplanacaktı ancak toplantı için yeter sayısına ulaşılamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin sağlıkta şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırdığı Genel Kurulun, yeter sayı bulunamadığı için toplanamamasını değerlendirdi.

Sağlıkta şiddetin Türkiye'nin temel sorunlarından olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu çözecek olan organ TBMM'dir. TBMM'yi bu acı olayları engelleme, önleme açısından göreve davet ettik. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık ama parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum yani AK Parti ve MHP gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır" ifadelerini kullandı.