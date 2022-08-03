CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Roboski’ye gidiyor: 'Helalleşmemiz lazım' demişti

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Roboski (Uludere) köyüne bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

'HELALLEŞMEMİZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, geçen aylarda Roboski katliamında yakınlarını kaybeden ailelerle telefonda görüşmüş; 'Helalleşmemiz lazım' diyerek mezarlık ziyaretinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, ailelere şunları söylemişti.

“İki değerli arkadaşımız orada, Roboski’de yaşanan olayı, yaşanan dramı TBMM’de dile getirdiler. Dolayısıyla kamuoyunun bu konuda dikkatini çektiler. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her zaman her yerde onların hakkını hukukunu savunmak görevimizdir. Bütün annelere mutlu bir yıl diliyorum, mutsuz olmasınlar. İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım."