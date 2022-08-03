CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Roboski’ye gidiyor: 'Helalleşmemiz lazım' demişti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' kapsamında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne ziyaret gerçekleştirecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Roboski (Uludere) köyüne bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.
'HELALLEŞMEMİZ LAZIM'
Kılıçdaroğlu, geçen aylarda Roboski katliamında yakınlarını kaybeden ailelerle telefonda görüşmüş; 'Helalleşmemiz lazım' diyerek mezarlık ziyaretinde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, ailelere şunları söylemişti.
“İki değerli arkadaşımız orada, Roboski’de yaşanan olayı, yaşanan dramı TBMM’de dile getirdiler. Dolayısıyla kamuoyunun bu konuda dikkatini çektiler. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her zaman her yerde onların hakkını hukukunu savunmak görevimizdir. Bütün annelere mutlu bir yıl diliyorum, mutsuz olmasınlar. İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım."
Video Haberler
- 3 ton karpuz çevreye saçıldı
- Muharrem İnce fiyatını sordu, aldığı yanıta inanamadı
- Sarıyer'de panik: Cismi gören polisi aradı
- Ambulansta tedavi edildi: Köpeği yanından ayrılmadı
- Bayrampaşa halindeki işçiler ayağa kalktı
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- 'Milyarlarca dolar çöp olmuş durumda'
- Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü
- Koronavirüs geçirenlere 'post Covid sendromu' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'