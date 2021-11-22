CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kadir İnanır'ın ailesine 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Kasım akşamı aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve son olarak ameliyat edildiği açıklanan sanatçı Kadir İnanır'ın ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, İnanır'ın ailesini telefonla aradı.
Ünlü sanatçı Kadir İnanır, 20 Kasım akşamı aniden rahatsızlanmış ve ambulansla Denizli’ye götürülmüştü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yoğun bakıma alınmıştı.
Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği ifade edilmişti.
AMELİYAT EDİLDİ
Son olarak ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapılmış, İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı belirtilmişti.
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU
Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Kadir İnanır'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden İnanır'ın ailesini telefonla aradığı bildirildi.
İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Video Haberler
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- Meclis'te tansiyon yükseldi
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!