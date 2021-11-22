CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kadir İnanır'ın ailesine 'geçmiş olsun' telefonu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:03

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, 20 Kasım akşamı aniden rahatsızlanmış ve ambulansla Denizli’ye götürülmüştü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yoğun bakıma alınmıştı.



Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği ifade edilmişti.



AMELİYAT EDİLDİ

Son olarak ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapılmış, İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı belirtilmişti.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Kadir İnanır'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden İnanır'ın ailesini telefonla aradığı bildirildi.

İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.