CHP lideri Özel, Meclis’te kurmaylarıyla toplandı: 'CHP ihraç sopasıyla yönetilmez'

CHP lideri Özgür Özel, bugün Meclis’te partinin seçilmiş yönetimiyle bir araya geldi.

Toplantıda son dönemde yaşanan ihraçlar, bundan sonra izlenecek yol haritası değerlendirildi. Bu kapsamda CHP lideri Özel’in il gezilerinin devam edeceğini belirten partinin seçilmiş kurmayları, “Butlan kararı çıktığından bu yana sokağa çıkabilen kişiler biziz. Onlar ise genel merkezde kalıyorlar. Her gün tepki çeken açıklamalar yapıyorlar. CHP’yi atamalarla, ihraçlarla, disiplin sopasıyla yönetmeye çalışıyorlar. CHP, böyle yönetilebilecek bir parti değil” dedi.

Bu kapsamda Özel’in yarın Denizli’de, cumartesi günü de Burdur’da halk buluşması yapacağı belirtildi. Partililer, bu il ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, “Genel başkanımız seçmenin CHP’den kopmaması için bu il ziyaretlerini sürdürecek” ifadelerini kullandı.

YİNE GRUP TARTIŞMASI

Öte yandan; partinin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partide yine başlayan “Meclis’teki grup toplantısını kim yapacak?” sorusunu yanıtlayan Emre, butlan yönetiminin grup toplantısı yapacağına yönelik açıklamalarına karşı “Grup toplantısı yeter sayısı 46’dır. Parlamento geleneğimizde grup yönetimi, pazartesi saat 13.30’a kadar kararını bildirir. Bu kişilerin böyle bir hakkı var mı? Varsa yapsınlar. Biz pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu’nu bir kez daha toplayacağız. Biz seçilmiş iradeyiz. Bizim yerimize yeni bir irade seçilir, delegelerden destek alırsa o iradeyi tanırız. Onun dışında hiçbir şeyi tanımayız” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle CHP'deki grup toplantısı tartışmasının yine pazartesi gününe kadar süreceği görülüyor.