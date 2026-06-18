Görevden alınan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'ndan açıklama

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görevden alınanlar arasında yer alan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adanı İl Başkanılğı önünde açıklama yaptı.

Açıklamaya, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Parti Meclis Üyesi Erhan Adem’in yanı sıra belediye başkanları, Niğde ve Osmaniye CHP il başkanları ve çok sayıda partili de katıldı.

Tanburoğlu, sözlerine, "Bu mücadele, herkesin anlattığı gibi, herkesin gördüğü gibi, sizlerin varlığıyla ispatladığınız gibi parti içi bir mücadele değil. Bu mücadele iktidara giden, iktidarı değiştirmek için emin adımlarla yürüyen bir partinin yoluna engel konulmasıyla alakalı bir demokrasi, bir hukuk, bir iktidar, bir gelecek mücadelesidir" diye başladı.

CHP Adana il teşkilatı olarak uzun süredir sahada çalışma yürüttüklerin anlatan Tanburoğlu, "4 Mayıs 2026 günü saha çalışmalarımıza başladık. İlçe başkanlarımız burada. Her biri ilçelerinde programlar yaptı. Haftada üç defa sokaklara indiler, kahvelere gittiler, pazarı dinlediler. Orada çok net görünür bir tablo vardı. Vatandaşımız geçim sıkıntısı çekiyor. Vatandaşımız hayatını idame ettirmekte zorlanıyor. Vatandaşımız artık iktidar değişikliğinden sonra yepyeni bir başlangıç istiyor idi. Saha hazır. Sahayı gezecek aktörler hazır. Sandık görevlileri hazır. Programa hazır. Hükümet programa hazır. Bir partinin bu hızla iktidara gidişinin önüne engel vurmak amacıyla, engel koymak amacıyla 21 Mayıs'ta butlan kararıyla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL KATKILAR PARTİYE ZARAR OLARAK MI GÖRÜLDÜ ACABA?"

Görevden alınma kararı açıklandığında seçilmiş CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında yapılan toplantıda olduğunu ifade eden Tanburoğlu, şöyle devam etti:

"Seçilmiş Genel Başkanımızla yapmış olduğumuz il başkanları toplantısında bir haber geldi. Altı il başkanımız görevinden alındı. Dördü ihraç ile disipline sevk edildi. Biz de Adana olarak, il başkanı ve il yönetimi olarak butlan yönetiminin mahkeme kararı sonucu atanmış olan parti sözcüsü çıktı ve dedi ki "Adana İl Başkanı ve İl yönetimini partinin kurumsal kimliğine zarar vermek sebebiyle feshediyoruz" dedi. Şunu çok açık söylemem lazım: Bizim partinin kurumsal kimliğine katkımız şu an yanımızda olan Yumurtalık Belediye Başkanından sorulabilir. 65 yıldır, kurulduğu günden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmemiş olduğu bir belediyenin. Bayrağını Yumurtalık Belediyesi'ne dikmek, bu partinin kurumsal hafızasına nasıl bir katkıdır onu sormak isterim. 35 yıl sonra Aladağ, otuz beş yıl sonra Yüreğir'e, Adana'da AKP'ye hiçbir belediye bırakmayarak, ikinci defa büyükşehri alarak yapmış olduğumuz kurumsal katkılar partiye zarar olarak mı görüldü acaba?"

"BU LAFLARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Teşkilat olarak Adana’da yerel seçimlerde büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Tanburoğlu, şöyle devam etti:

"Adana, yerel seçim başarısı ve örgütsel birliğiyle beraber, çalışkanlığıyla, azmiyle bu örgütleriyle beraber ve aynı zamanda demokrasi mücadelesinde Emek ve Demokrasi Platformu ile yan yana durarak, gerek Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde cumhurbaşkanı adayı olması için 500 bin oy kullanılmış bir şehir. Gerekse belediye başkanları için yüzlerce gün her gün eylem yapmış, yani mücadeleye alışık, partisinin kurumsal kimliğini işte böyle taşıyan bir şehir. Eğer partinin kurumsal kimliğine zarar vermek, partinin uğradığı haksızlıklara karşı ses çıkarmaksa, lafı büyütmekse, eylem yapmaksa, örgüt olmaksa, diğer demokrasi güçleriyle bir araya gelmekse, evet kurumsal kimliğe zarar verdik. Hem de en büyüğünden zararı verdik.

Ama eğer kurumsal kimliğe zarar, partiye polis marifetiyle girmekse, partinin kurumsal kimliğine verilen zarar, bu partinin başarılı kadrolarını FETÖ'cü olmakla itham etmekle, partiye verilen kurumsal kimliğe verilen zarar, bu partinin genetik kodlarında olan Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin, üniter devletinin, laik ve sosyal hukuk devletinin, Atatürk'ün ilkelerine bağlı cumhuriyetin yerine Osmanlıcı hayallerini kurmaksa, biz partiye verilecek bu kurumsal zararla bizi iştigal ettiriyorsanız başımın üstüne koyuyorum. Onu başımın üstüne koyuyorum. Çünkü biz o zarara ortak olmayacağız. Parti içinde bir bölünme, partinin içerisinde bir uzlaşı arayıcı-arayışı. Partiyle alakalı şudur budur. Bu lafların hiçbirini kabul etmemiz mümkün değildir.

"KİMSE GENEL BAŞKANIMIZ ÖZEL'İ DE YOLUNDAN DÖNDÜREMEZ"

Vatandaş zorluk içerisinde. Gençler umutsuz, emekliler onuruyla yaşama çabası içerisinde. Biz bunun ilacı olacak, ülkenin geleceğini yönetecek kadrolarla beraber hazırız. Bu yola devam edeceğiz. Kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Kimse seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i de yolundan döndüremez. Onun arkasından giden örgütü de koskoca bir coşkun olmuş, akıp sel halde gelmiş halk kitlelerini de kimse artık yolundan döndüremez. Bu iktidar yolu devam edecektir. Biz de buna bu katkıyı koymaya devam edeceğiz. Biz geleceğe umutla bakan herkesin umudu olmak zorundayız."

"İL BAŞKANLIĞI MAKAMINDAYIZ"

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ni umut olarak görmüş herkes için umut olmak zorundayız” diyen Anıl Tanburoğlu, sözlerin şöyle tamamladı:

"Biz biriz, beraberiz, birlikteyiz. Buna ket vurmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Partimizdeyiz, buradayız, İl başkanlığı makamındayız. Genel Başkanımızın da binası olmaması onun genel başkanlığını almaz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, tüm Türkiye'nin lideri olmuş genel başkanımız da yerindedir ve yolundadır. Biz bundan sonra Silivri'deki hak arayış mücadelesinde de Adana'da İnönü Parkı'nda, Atatürk Parkı'nda emeklilerin, asgari ücretlilerin, işçilerin de yanında olacağız. Bütün demokratik kurum ve kuruluşların, partilerin de yanında olacağız. Biz sokakta olacağız. Bana koltuk bana bina gerekmez ama bizim de buradan gitmemiz öyle sizin haklılığınızla, elinizdeki tebligatla olmaz. Önce diyeceksiniz ki ben bu partinin bir ve bütün olup olmadığını göreceğim. 45 gün sonra da kongreye gideceğim. Ondan sonra belki bazı şeyleri konuşmaya başlayabiliriz. Biz kendimize güveniyoruz."