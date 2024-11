CHP lideri Özel’den ‘Demokrasi nöbeti Özer görevine dönene kadar sürecek’ çıkışı: ‘Bu işgal bitsin’

Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 04:00

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP’nin Esenyurt’taki demokrasi nöbeti devam ediyor. Bu kapsamda CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda CHP lideri Özgür Özel’in başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2.5 saat süren MYK sonrası Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki ilçe başkanlığı önünde açıklama yapan Özel, CHP’nin 19 gündür devam ettirdiği nöbetin Özer görevine dönene kadar süreceğini duyurdu. İlk etapta 1 Aralık’a kadar her iki günden birinde Esenyurt’ta CHP’nin bir il örgütü, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin olacağını kaydeden Özel “Esenyurt’ta kayyum yoktur, kayyum hukuki bir terimdir. Esenyurt’ta yapılan şey düpedüz işgaldir. İşgali bir an önce sonlandırın” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi önündeki polis ablukasının 17. gününde CHP’li belediye meclisi üyelerinin belediye binasına girebilmelerini “önemli bir kazanım” olarak nitelendiren Özel, “Bugün onların orada bulunması ve denetleme faaliyetlerini yaparak işgalcinin faaliyetlerini izlemeleri önemli bir güvencedir. Ancak işgal bir an önce sonlanmalı, Ahmet Özer özgür kalıp görevinin başına geçeceği sayılı güne kadar Esenyurt’ta belediye başkanvekili, belediye meclis üyeleri içinden seçilmelidir” dedi. Kamuoyu araştırmalarına göre Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından Esenyurt halkının yüzde 81’inin buna karşı çıktığını belirten Özel, “Kumpasınız milletin vicdanından dönmüştür. Bakın, ‘Giremezsiniz’ diye bariyer çektiniz, girdik. Artık bu bariyerlerin içine de giriyoruz, dışına da çıkıyoruz, belediyeye de gidiyoruz. Artık bu bariyerleri kaldırın. Esnafın canına tak etti. İlçede bir daha esameniz okunmayacak hale geliyorsunuz” dedi.

‘SUÇLU İLAN EDEMEZLER’

Son olarak Özer’e yönelik konuşan Özel, “Gece yarısı bastılar, evrakları alırken bile avukatlara izin vermediler. Bir şeyler bulup suçlayacaklar. Erdoğan’ın her bayram tebrik yolladığı Ahmet Özer, Cemil Çiçek’in 2012 yılında Anayasa Komisyonu’na çağırıp üç saat dinlediği Ahmet Özer, Naci Bostancı’nın Çözüm Komisyonu’na 2013’te çağırıp iki saat dinlediği Ahmet Özer, Mehmet Özhaseki’nin 2017’de Şehircilik Şurası’na davet ettiği Ahmet Özer, Süleyman Soylu’nun Etnik Meseleler Çalıştayı’na davet ettiği Ahmet Özer, şu andaki içişleri bakan yardımcısı, o günün Van valisinin Kürt Sorunu Raporu’nu yazdırdığı Ahmet Özer’i suçlu ilan edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: TAYFUN KAHRAMAN’IN KARTINI CEBİMDE TAŞIYACAĞIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ve kızları Vera’yla dün İstanbul’da bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kahraman’ın CHP üyelik kartını eşine teslim etmek üzere Özel’e takdim etti.

Kahraman’ın CHP kartıyla alakalı konuşan Özel, “Tayfun çıkana kadar bu kartı cebimde taşıyacağım. Her gün bunu gördükçe her gün bir şey yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlayalım. Çünkü bazen her ne kadar çok mücadele de versek bir konuda bin gün olacak neredeyse halen daha bir umut bekliyoruz, Vera bekliyor. Vera sabah okula gidecek. Babası kreşten alamadı, okula götüremedi, mezuniyetine babasının yerine biz gittik. O bizim yerimize yattığı için ben de babasının yerine Vera’nın okuluna gitmiştim” dedi.