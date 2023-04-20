CHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Malatya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Malatya milletvekili adayları kim? CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:03
CHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Malatya milletvekili adayları kim? CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi...

CHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Veli Ağbaba


2. Enver Kiraz


3. Battal Kanbay


Milletvekili Malatya CHP Seçim

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