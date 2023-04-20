CHP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:03

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Malatya milletvekili adayları kim? CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Malatya milletvekili adayları tam listesi...

CHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Veli Ağbaba





2. Enver Kiraz





3. Battal Kanbay