CHP Konya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Konya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Konya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Konya milletvekili adayları kim? CHP Konya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Konya milletvekili adayları kim? CHP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Konya milletvekili adayları tam listesi...
CHP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Barış Bektaş
2. Hasan Ekici
3. Gençosman Killik
4. Halil Ercan
5. Kamil Bülbül Okuyucu
6. Galip Polat
7. Ayşe Alkım Gökçe
8. Mürsel Ayrancı
9. Ezgi Bilge Aslan
10. Şerife Tunç
11. Mehmet Pirzade
12. Dursun Kaplan
13. Rıdvan Şenyurt
14. Tevfik Fikret İlgen
15. Veysel Gönülal
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