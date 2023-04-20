CHP Konya milletvekili adayları kim? 2023 CHP Konya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:19

Güncelleme: 20.04.2023 - 00:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Konya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Konya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Konya milletvekili adayları kim? CHP Konya milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Konya milletvekili adayları tam listesi...

CHP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Barış Bektaş





2. Hasan Ekici





3. Gençosman Killik





4. Halil Ercan





5. Kamil Bülbül Okuyucu





6. Galip Polat





7. Ayşe Alkım Gökçe





8. Mürsel Ayrancı





9. Ezgi Bilge Aslan





10. Şerife Tunç





11. Mehmet Pirzade





12. Dursun Kaplan





13. Rıdvan Şenyurt





14. Tevfik Fikret İlgen





15. Veysel Gönülal