CHP Manisa milletvekili adayları kim? 2023 CHP Manisa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:05

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:05

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Manisa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Manisa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Manisa milletvekili adayları kim? CHP Manisa milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Manisa milletvekili adayları tam listesi...

CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Özgür Özel





2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu





3- Bekir Başevirgen





4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)





5- Semih Balaban