CHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:06

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Mersin milletvekili adayları kim? CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi...

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ali Mahir Başarır





2. Gülcan Kış





3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)





4. Talat Dinçer





5. Hasan Ufuk Çakır





6. Emre Yılmaz





7. Nürsen Yücesoy Temizkan





8. Leyla Serin Kırık





9. Ahmet Yorgun





10. Mehmet Gültekin Uğur





11. Şerife Arıcı





12. Güven Kocabıyık





13. Neslihan Çelebi



