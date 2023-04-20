CHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Mersin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Mersin milletvekili adayları kim? CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Mersin milletvekili adayları kim? CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi...
CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
Resmi İlanlar
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