CHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 CHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Muğla milletvekili adayları kim? CHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:07
CHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 CHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Muğla milletvekili adayları kim? CHP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Muğla milletvekili adayları tam listesi...

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cumhur Uzun


2. Gizem Özcan


3. Süreyya Öneş Derici


4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)


5. Mehmet Demir


6. Fatma Gebeş Çimen


7. Salih Büyükdöverlioğlu



Milletvekili muğla CHP Seçim

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