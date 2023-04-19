Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:47

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, partisinden istifa etti. Peki, CHP Milletvekili Özcan Purçu kimdir, nereli, kaç yaşında? Özcan Purçu CHP'den neden istifa etti? İşte Özcan Purçu'nun istifasına dair merak edilenler...

ÖZCAN PURÇU KİMDİR?

Özcan Purçu, 6 Mayıs 1977'de, bohçacı Ünzüle Purçu ile sepetçi Selami Purçu'nun oğlu olarak Söke, Aydın'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

ÖZCAN PURÇU SİYASİ YAŞAMI

2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP tarafından İzmir 2. bölge 11. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ancak seçilemedi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise İzmir 1. Bölge 5. sıra adayı olarak gösterildi ve milletvekili seçilmeyi başardı.

ÖZCAN PURÇU CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, partisinin Roman aday göstermemesine tepki olarak CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Purçu, “Mecburen istifa etmek zorunda kaldım” dedi.

Türkiye genelinde 'Roman kökenli' 10 tane aday adayının olduğunu belirten Purçu, 1 kişinin dahi CHP’nin milletvekili listelerine konmadığını söyledi.

"YOK SAYILDIK"

Purçu, “Yok sayıldık. En çok oya ,ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu’nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

"ROMANLAR KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK"

Romanların adaylık konusundaki şikayetlerini CHP’nin yöneticilerine ilettiğini belirten Purçu, “İlettim ama işe yaramadı. Bir sonuç alamayınca mecburen yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Artık Romanlar kendi göbeğini kendi kesecek” diye konuştu.