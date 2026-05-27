CHP milletvekili Sarıbal’ın basın danışmanı istifa etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayları 'mutlak butlan' kararıyla iptal etmesi sonrası tartışmalar devam ediyor.
Evrensel’in aktardığına göre, "Mutlak butlan" kararı ile CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle öne çıkan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın basın danışmanı eski ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz'in görevinden istifa ettiği öğrenildi.
Halkevleri, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiğini belirttiği CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal hakkında ihraç süreci başlatılacağını açıklamıştı.
Öte yandan, Bursa Erkek Liseliler Mezun Dayanışma Ağı, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’a ilişkin bir açıklama yaparak Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği’ne ‘ihraç’ çağrısı yapmıştı.