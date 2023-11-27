CHP MYK, Tanju Özcan'ın 'dönüş' talebini kabul etti! Yeniden aday olacak mı?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:33

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı.

Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti.

Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.

Özcan'ın partiye dönmesine kesin gözle bakılıyor.

ÖZCAN: HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

CHP MYK kararının ardından Tanju Özcan'dan bir açıklama geldi. Kararın haberini Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den aldığını belirten Özcan, sosyal medya hesabından "Baba Evi’ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve CHP Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" açıklaması yaptı.

YENİDEN ADAYLIK SİNYALİ

Kararın ardından Sözcü TV'ye konuşan Özcan "Sizi yeniden belediye başkanı adayı olarak görecek miyiz?" sorusuna "Muhtemelen evet" yanıtını verdi.

Özcan "Anketler yapılsın, mutlu olurum. CHP'nşn Bolu'da bir aday adayı yok. Anketlerin sonucunu görmek bizi memnun eder" diye konuştu.