CHP MYK, Tanju Özcan'ın 'dönüş' talebini kabul etti! Yeniden aday olacak mı?
CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Özcan da karar üzerine "Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" açıklaması yaptı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı.
Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.
MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti.
Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.
Özcan'ın partiye dönmesine kesin gözle bakılıyor.
ÖZCAN: HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK
CHP MYK kararının ardından Tanju Özcan'dan bir açıklama geldi. Kararın haberini Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den aldığını belirten Özcan, sosyal medya hesabından "Baba Evi’ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve CHP Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" açıklaması yaptı.
YENİDEN ADAYLIK SİNYALİ
Kararın ardından Sözcü TV'ye konuşan Özcan "Sizi yeniden belediye başkanı adayı olarak görecek miyiz?" sorusuna "Muhtemelen evet" yanıtını verdi.
Özcan "Anketler yapılsın, mutlu olurum. CHP'nşn Bolu'da bir aday adayı yok. Anketlerin sonucunu görmek bizi memnun eder" diye konuştu.
Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız @karagz_mert ‘den aldım.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) November 27, 2023
Baba Evi’ne döndüm.
Başta Sayın Genel Başkanımız @eczozgurozel ve @herkesicinCHP ‘nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım.
Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam…
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
- O kadınla ilgili karar verildi!