CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:11

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:11

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faruk Sarıaslan





Mehmet Değirmenci





Eda Doğan