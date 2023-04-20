CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Nevşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:11
CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faruk Sarıaslan


Mehmet Değirmenci


Eda Doğan


Milletvekili Nevşehir CHP Seçim

İlgili Haberler

CHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

CHP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
CHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 CHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

CHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 CHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
CHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

CHP Mersin milletvekili adayları kim? 2023 CHP Mersin milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler