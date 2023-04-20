CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Nevşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Nevşehir milletvekili adayları kim? CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...
CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Faruk Sarıaslan
Mehmet Değirmenci
Eda Doğan
Resmi İlanlar
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