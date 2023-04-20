CHP Niğde milletvekili adayları kim? 2023 CHP Niğde milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Niğde milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Niğde milletvekili adayları kim? CHP Niğde milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Niğde milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Niğde milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Niğde milletvekili adayları kim? CHP Niğde milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Niğde milletvekili adayları tam listesi...
CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ömer Fethi Gürer
Sevgi Özbek
Ozan Sakarya
Resmi İlanlar
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