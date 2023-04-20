CHP Niğde milletvekili adayları kim? 2023 CHP Niğde milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:13

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:13

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Niğde milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Niğde milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Niğde milletvekili adayları kim? CHP Niğde milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Niğde milletvekili adayları tam listesi...

CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ömer Fethi Gürer





Sevgi Özbek





Ozan Sakarya