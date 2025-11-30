Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı PM seçimleriyle sürüyor: Özgür Özel’in listesinde dikkat çeken isimler

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı PM seçimleriyle sürüyor: Özgür Özel’in listesinde dikkat çeken isimler

30.11.2025 13:23:00
Güncellenme:
Sarp Sağkal
Takip Et:
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı PM seçimleriyle sürüyor: Özgür Özel’in listesinde dikkat çeken isimler

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda 145 kişi Parti Meclisi için aday oldu. CHP lideri Özgür Özel’in anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 49 ismin korunduğu ve 31 yeni isim eklendiği öğrenildi. Listede Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner gibi isimler olduğu belirtildi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda 145 kişi Parti Meclisi için aday oldu. CHP lideri Özgür Özel’in anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 49 isimin korunduğu ve 31 yeni isim eklendiği öğrenildi. Listede Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner gibi isimler olduğu belirtildi. 

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı, bugün Parti Meclisi seçimleriyle devam ediyor. 145 kişinin adaylık başvurusu yaptığı seçimlerde, önceki Parti Meclisi’ne seçilen Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal,Özgür Ceylan ve Emine Uçak Erdoğan yeni dönem için adaylık başvurusu yapmadı. Edinilen bilgiye göre; son dönemde diğer partilerden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun, Bahardır Erdem Özel’in anahtar listesinde yer alıyor. Özel’in anahtar listesinde mevcut yönetimden 49 isimin korunduğu ve 31 yeni isim eklendiği belirtiliyor.

YENİLENEN KADROLAR

Yeni eklenen isimler arasında ekonomi kadroları için Güldem Atabay, Ozan Bingöl, eski TÜRMOB Önceki Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl ve Serkan Özcan yer alıyor. Hukuk ve adalet tarafında da Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner gibi isimlerin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de yer alıyor. Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin 50. Dönem Başkanı Murat Arslan, Diş Hekimi Nihat Dağ ise, parti yönetimine katılan sağlıkçılar arasında. 

TOLGA SAĞ DA LİSTEDE

Partinin dış politika kadrolarında Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Prof. Dr. Barış Övgün’ün adı ön plana çıkıyor. Bunun dışında anahtar listede, Bihlun Tamaylıgil gibi tecrübeli isimlerin yanında, Cansel Çiftçi gibi genç ve yeni isimler de yer alıyor. Ayrıca Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ’ın da listede yer aldığı belirtiliyor.

İlgili Konular: #CHP Parti Meclisi

İlgili Haberler

CHP delegeleri bir ilke imza attı, en yüksek oyla genel başkanı seçti: Özel’e güvenoyu, İmamoğlu savunusuna onay
CHP delegeleri bir ilke imza attı, en yüksek oyla genel başkanı seçti: Özel’e güvenoyu, İmamoğlu savunusuna onay CHP Kurultayı’nın ikinci gününde Özgür Özel, göreve gelişinin ikinci yılında dördüncü kez genel başkanlığa seçildi. Ancak kurultaya katılan delegeler tarihsel olarak en yüksek oyla, 1333 oyla Özel’in göreve devam etmesini istedi. Seçim sonucu, Özel’e “delegenin güvenoyu” olarak değerlendirildi. Sonuç, yine bazı eleştirilere karşın Özel’in vazgeçmediği ve ısrar ettiği “İmamoğlu savunusu”na da onay verdiği anlamına geliyor.
CHP Emek Büroları, asgari ücret için yeni öneride bulundu: İşçiye grev hakkı
CHP Emek Büroları, asgari ücret için yeni öneride bulundu: İşçiye grev hakkı CHP Emek Büroları, asgari ücret için yeni bir model önerdi. İşçi konfederasyonlarına da gönderilen modelde komisyonun üye sayısının 16’ya çıkarılması, içerisinde bağımsız akademisyenlerin olması, nitelikli çoğunlukla karar alınması öneriliyor. CHP’nin modelinde anlaşmazlık halinde ise işçi tarafına “toplu eylem hakkı” tanınıyor.
CHP Kurultayı'nda son gün: PM ve YDK seçimleri yapılacak!
CHP Kurultayı'nda son gün: PM ve YDK seçimleri yapılacak! CHP’nin 39. Olağan Kurultayı, genel başkanlık seçimini tamamlanmasıyla bugün sona eriyor. Ankara Arena’da bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oylama işlemleri yapılacak. 4. kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK’daki üyeleri anahtar listesine yazdı.