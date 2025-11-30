CHP’nin 39. Olağan Kurultayı PM seçimleriyle sürüyor: Özgür Özel’in listesinde dikkat çeken isimler

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda 145 kişi Parti Meclisi için aday oldu. CHP lideri Özgür Özel’in anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 49 isimin korunduğu ve 31 yeni isim eklendiği öğrenildi. Listede Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner gibi isimler olduğu belirtildi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı, bugün Parti Meclisi seçimleriyle devam ediyor. 145 kişinin adaylık başvurusu yaptığı seçimlerde, önceki Parti Meclisi’ne seçilen Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal,Özgür Ceylan ve Emine Uçak Erdoğan yeni dönem için adaylık başvurusu yapmadı. Edinilen bilgiye göre; son dönemde diğer partilerden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun, Bahardır Erdem Özel’in anahtar listesinde yer alıyor. Özel’in anahtar listesinde mevcut yönetimden 49 isimin korunduğu ve 31 yeni isim eklendiği belirtiliyor.

YENİLENEN KADROLAR

Yeni eklenen isimler arasında ekonomi kadroları için Güldem Atabay, Ozan Bingöl, eski TÜRMOB Önceki Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl ve Serkan Özcan yer alıyor. Hukuk ve adalet tarafında da Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner gibi isimlerin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de yer alıyor. Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin 50. Dönem Başkanı Murat Arslan, Diş Hekimi Nihat Dağ ise, parti yönetimine katılan sağlıkçılar arasında.

TOLGA SAĞ DA LİSTEDE

Partinin dış politika kadrolarında Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Prof. Dr. Barış Övgün’ün adı ön plana çıkıyor. Bunun dışında anahtar listede, Bihlun Tamaylıgil gibi tecrübeli isimlerin yanında, Cansel Çiftçi gibi genç ve yeni isimler de yer alıyor. Ayrıca Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ’ın da listede yer aldığı belirtiliyor.