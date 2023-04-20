CHP Ordu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ordu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Ordu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Ordu milletvekili adayları kim? CHP Ordu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:14
CHP Ordu milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ordu milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ordu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ordu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ordu milletvekili adayları kim? CHP Ordu milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ordu milletvekili adayları tam listesi...

CHP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Seyit Torun


2. Mustafa Adıgüzel


3. Ahmet Tokluoğlu


4. Cengiz Okur


5. Nilgün Yılmaz


Milletvekili Ordu CHP Seçim

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