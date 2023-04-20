CHP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 CHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Osmaniye milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Osmaniye milletvekili adayları kim? CHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:15
CHP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 CHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Osmaniye milletvekili adayları kim? CHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...

CHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Asu Kaya


2. Ünal Köksal


3. Mehmet Dövüşçü


Milletvekili osmaniye CHP Seçim

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