CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 10:36

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

Seçimlerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay’ın en erken sürede yapılması için sürecin başlatılması talimatını vermişti.

Parti meclisi toplantısında bu konuda karar alınması bekleniyor.