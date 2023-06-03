CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı. Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

AA/ANKA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 10:36
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

Seçimlerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay’ın en erken sürede yapılması için sürecin başlatılması talimatını vermişti.

Parti meclisi toplantısında bu konuda karar alınması bekleniyor.


CHP 2023 seçimleri Kurultay

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