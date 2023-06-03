Kemal Kılıçdaroğlu, yeni milletvekilleri ile buluştu: 'CHP cesarettir'

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis’in yeni yasama yılı öncesi partisinin genel merkezinde yeni seçilen milletvekilleri ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre; basına kapalı yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yeni döneme ilişkin bir dizi uyarıda bulundu ve Meclis faaliyetlerindeki beklentilerini söyledi. Milletvekillerine başarı dilediği iletilen Kılıçdaroğlu’nun “Önümüzdeki zor dönemde görevinizi iyi yapmanız için dikkatli olmanız gerekiyor” dediği kaydedildi.

Milletvekillerinin Meclis faaliyetlerine devamlılık sağlaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun “Komisyon çalışmalarına dikkat edin. Seçim bölgelerini ihmal etmemeniz çok önemli. Basına demeç verirken de dikkatli olun. Kendi alanlarınızda çalışın” uyarılarını yaptığı aktarıldı.