Kemal Kılıçdaroğlu, yeni milletvekilleri ile buluştu: 'CHP cesarettir'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in yeni yasama yılı öncesi partisinin yeni milletvekillerine uyarılarda bulundu. “Önümüzde zor bir dönem bekliyor” diyen Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’li olmak demek hiçbir zaman umutsuz olmamak demektir. CHP’li olmak cesur olmayı gerektirir” vurgusunu yaptığı belirtildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis’in yeni yasama yılı öncesi partisinin genel merkezinde yeni seçilen milletvekilleri ile bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre; basına kapalı yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yeni döneme ilişkin bir dizi uyarıda bulundu ve Meclis faaliyetlerindeki beklentilerini söyledi. Milletvekillerine başarı dilediği iletilen Kılıçdaroğlu’nun “Önümüzdeki zor dönemde görevinizi iyi yapmanız için dikkatli olmanız gerekiyor” dediği kaydedildi.
Milletvekillerinin Meclis faaliyetlerine devamlılık sağlaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun “Komisyon çalışmalarına dikkat edin. Seçim bölgelerini ihmal etmemeniz çok önemli. Basına demeç verirken de dikkatli olun. Kendi alanlarınızda çalışın” uyarılarını yaptığı aktarıldı.
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