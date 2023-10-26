CHP PM'den 'af' çıktı: 'Tanju Bey gelip başvurursa bağışlanabilir'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:42

CHP Parti Meclisi’nde (PM), Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin 100. yılı nedeniyle disiplin cezası alanların bağışlanmasıyla ilgili önerisi oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda af için bir isim geçmediği belirtilirken “Zaten af için yetkili organ PM’ydi. Bu alınan sadece prensip kararı. Bağışlanmayla ilgili süreç aynen işleyecek” bilgisi paylaşıldı.

Seçim yenilgisi sonrası genelde gergin geçtiği bilinen PM toplantılarına rağmen, bu toplantının “sakin ve kısa geçtiği” kaydedildi. Toplantıda, partinin 100. yılı nedeniyle disiplin cezası alanların affedilmesiyle ilgili prensip kararı görüşüldü. Kararın oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi. Buna göre kadına karşı işlenen suçlar veya yüz kızartıcı suçlar hariç partide disiplin cezası alanlar, başvurmaları halinde affedilebilecek.

Alınan kararın sadece bir prensip kararı olduğunu söyleyen PM üyeleri, “Zaten bu bağışlama yetkisi PM’nindi. Yine PM’de olacak. Alınan sadece bir prensip kararı. Buna uyulmak zorunda da değil. Tıpkı tüzük kurultayı için aldığımız karar gibi. PM, 25-26 Kasım’da tüzük kurultayının toplanması için prensip kararı aldı ama bu uygulanmayabilir. Kurultay sonrası ortaya çıkacak tabloya bağlı. Bu bağışlama kararı da benzer bir karar” bilgisini paylaştı.

Toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ya da başka bir ismin af için gündeme gelmediğini de aktaran PM üyeleri, “Bu genel anlamda, isimler üzerinden olmayan bir öneriydi. Bu prensip kararıyla örneğin Tanju Bey gelip başvurursa bağışlanabilir. Ancak prensip kararına uyulma zorunluluğu yok” dedi.

KILIÇDAROĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan toplantıda sadece CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Ankara il kongresinde yaptığı “Değişim diye yola çıkan Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Engin Özkoç gibi adamlara bu partide bir daha siyaset yaptırmamamız lazım” konuşmasıyla ilgili ufak bir gerginlik yaşandığı aktarıldı. Bingöl’ün konuşmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. Bunun dışında bir gerginlik yaşanmadığı aktarılırken toplantı sonunda Kılıçdaroğlu’nun PM üyelerine geride kalan dönem için teşekkür ettiği kaydedildi. Ardından da PM üyeleri toplu bir fotoğraf verdi.