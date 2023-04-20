CHP Rize milletvekili adayları kim? 2023 CHP Rize milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Rize milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Rize milletvekili adayları kim? CHP Rize milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Rize milletvekili adayları kim? CHP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Rize milletvekili adayları tam listesi...
CHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)
Resmi İlanlar
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