CHP Rize milletvekili adayları kim? 2023 CHP Rize milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:17

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:17

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Rize milletvekili adayları kim? CHP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Rize milletvekili adayları tam listesi...

CHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Tahsin Ocaklı





2. Köksal Toptan (İYİ Parti)





3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)