CHP sahaya iniyor, miting ve halk buluşmaları başlıyor: Öncelik başa baş yerler

CHP’de genel başkan Özgür Özel, bugünden itibaren kurmaylarıyla birlikte milletvekilleri ve parti yönetiminde görevlendirme yapacak. Yerel seçim için illerde miting, ilçelerde de halk buluşmaları düzenlenecek. Az farkla kazanılan ya da kaybedilen yerlere ağırlık verilecek.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00
CHP sahaya iniyor, miting ve halk buluşmaları başlıyor: Öncelik başa baş yerler
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Hafta başında aday belirleme süreçlerini tamamlayan CHP, artık tartışmaları geride bırakıp saha çalışmalarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda CHP lideri Özgür Özel, bugünden itibaren kurmaylarıyla birlikte milletvekilleri ve parti yönetimi için bir görevlendirme çalışması yapacak. Milletvekillerinin saha çalışması yapacağı yerler belirlenecek. Meclis tatile girdikten sonra milletvekilleri de tamamen saha çalışmalarına dahil olacak. Özel’in gazetecilere anlattığı seçim stratejisine göre parti bu dönemde sadece il mitingleri değil, ilçe mitingleri de yapmak istiyor.

Özellikle partinin bir önceki seçimlerde az farkla kazandığı ve kaybettiği ilçelere önem vermesi bekleniyor. Bu ilçelerde CHP Genel Başkanı Özel’in de katılımıyla yapacak mitinglerin sonucunda parti seçimlerde başarıyı hedefliyor. Bunun dışında parti kurmayları önceki seçimlerde CHP’nin az farkla kaybettiği Bursa ve Balıkesir’de bu dönem başarılı olacaklarını vurguluyor ve bu illerdeki çalışmaların daha yoğun olacağını söylüyor. Hafta sonu Balıkesir’de aday tanıtımı yapacak olan CHP lideri Özel de Kırıkkale, Kastamonu ve Malatya’da mutlaka bir miting yapacağını belirterek bu illerde “partinin sürpriz yapma fırsatı olduğunu” vurguluyor.

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BELEDİYE MECLİSİ ÖNEMLİ

Öte yandan partinin ilçe ve il örgütleri de seçimler için motive olduğunu anlatıyor. Tartışmalı geçen aday belirleme süreci sorulan il ve ilçe başkanları CHP lideri Özel’in “Vakit tartışmanın, konuşmanın değil hep birlikte çalışmanın zamanı” sözlerini anımsatarak “Örgüt belirlenen adaylara saygı duyar ve partinin başarısı için çalışır” yorumunu yapıyor.

Partinin az farkla kaybettiği illerdeki il başkanları bu seçimlerde kazanacaklarını söylerken CHP’nin önceki seçimlerde kazandığı illerin başkanları da “Bu seçimlerde hedefimiz belediye başkanlığı seçimini kazanmanın yanında belediye meclisinde de çoğunluğu sağlamak. Böylece engelle karşılaşmadan insanlara daha rahat ve iyi hizmet ulaştırabiliriz” değerlendirmesini yapıyor. Partinin hedeflediği ilçe mitinglerinin de belediye meclisi çoğunluklarına etki edebileceği konuşuluyor. 


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