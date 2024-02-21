AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı

Yayınlanma: 21.02.2024 - 19:44

Güncelleme: 21.02.2024 - 19:44

Amine Cansu Çelik, 2019 yılında AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

AKP’nin Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi de olan Çelik, 2022 yılında partisinden istifa etmişti.

İstifa açıklamasında, "19 yaşımda vatanım ve milletim için büyük ideallerle attım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadar da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN ADAY OLDU

2022 yılında itibaren bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdüren Çelik, CHP’nin Üsküdar listesinden 1. sıra adayı oldu.