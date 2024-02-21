AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
İki yıl önce AKP’den istifa eden İBB ve Üsküdar Belediye Meclis üyesi Amine Cansu Çelik CHP’ye katıldı. Çelik, yine Üsküdar’da CHP’nin belediye meclis üyesi listesinde ilk sırada yer alacak.
Amine Cansu Çelik, 2019 yılında AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.
AKP’nin Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi de olan Çelik, 2022 yılında partisinden istifa etmişti.
Göz Atın
İstifa açıklamasında, "19 yaşımda vatanım ve milletim için büyük ideallerle attım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadar da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'DEN ADAY OLDU
2022 yılında itibaren bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdüren Çelik, CHP’nin Üsküdar listesinden 1. sıra adayı oldu.
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