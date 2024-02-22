CHP ve seçim süreci - Cezmi DOĞANER
CHP üst yönetimi aday belirleme sürecinde parti içi demokrasi uygulanmamış, üyelerin katılımı ile önseçim beklentileri yapılmamış ve aday yapılmayanlardan bazıları partiden istifa etmişlerdir.
İstifaları doğru ve haklı bulmuyoruz. Yaşamı boyunca CHP’ye hizmet etmiş ve hiçbir yere seçilmemiş birçok partili ilkeleri ve inançları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedirler.
TARİHSEL SORUMLULUK
31 Mart yerel seçimi, 22 yıldır Türkiye’yi yöneten çağdışı, gerici iktidarın hukuk ve demokrasiyi yok sayan uygulamalarına, halkı açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden, rant uğruna çevreyi ve doğayı tahrip eden anlayışına, ülkenin yönetimini tarikatlara bırakan tutum ve davranışlarına karşı, demokratik, laik hukuk devleti ve çağdaş uygarlık isteyenlerin karşı karşıya olduğu seçimdir.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP’nin, kurduğu Cumhuriyete karşı sorumluluğu var. Bugün bu sorumluluğu, her zamankinden daha çok öne çıkmış ve önem kazanmıştır. Aksi halde, Cumhuriyetin laik, demokratik, hukuk devleti yapısı yok olacaktır. Erdoğan, Cumhuriyetin yapılanmasını ve işleyişini değiştiriyor. Devleti, din kurallarına göre yeniden inşa ediyor. Bu bağlamda 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim, Türkiye’nin geleceği için yaşamsal önemdedir.
Gerçekten de demokrasinin yaşam biçimine dönüşmesinde yerel yönetimlerin rolü son derece önemlidir. Çünkü demokrasi kültürünün ve geleneklerinin yerleşmesi en küçük yerleşim biriminden başlayarak her aşamada katılımın sağlanmasıyla olanaklıdır. Bu anlamda sosyal demokratlar, yerel yönetimleri “demokrasi okulu” olarak görmektedirler.
YEREL YÖNETİMLERİN BAŞLANGICI
Avrupa’da yerel yönetimlerin-belediyelerin kuruluşları 1860’lı yıllarda başlar. İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler faşizminin yerle bir ettiği Avrupa ülkelerinde sosyal demokrat partiler önce yerel yönetimlerde sonra, ulusal parlemento seçimlerinde seçimleri kazanarak iktidar oldular.
Avrupa’yı yeniden kurdular ve inşa ettiler. Avrupa huzur, güven ve mutluluk içinde yaşayan insanların barış adası sosyal demokrat iktidarlar tarafından kuruldu.
Demokrasi ve sosyal hukuk devletini kurdular. Halkı yokluk, yoksulluktan kurtardılar, iş sahibi yaptılar. Sanayileşmeyi ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirdiler. Bu durum başta CHP ve laik demokrasiye inananlar için büyük bir fırsat yaratıyor. Dünyada ve Türkiye’de onurlu ve güvenceli bir yaşam için demokrasi güçleri başarılı olmalı.
CEZMİ DOĞANER
AVRUPA SOSYAL DEMOKRAT HAREKETİ BAŞKANI
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Lütfü Savaş Gökhan Zan'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Pazara çıkan emekli dert yandı
- Mansur Yavaş'tan 'çılgın proje' çıkışı
- Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti!
- Esnaf isyan etti
- Özel, CHP'den istifa edenler hakkında açıklamada bulundu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay 'U dönüşü' göndermesi
- Evlilik desteği alan yurttaş İmamoğlu'na teşekkür etti
- Meclis'te olay tartışma!Meclis'te olay tartışma! Murat K
- 'Projelerimiz kamu yatırım programına alınmıyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- Mülakatta dini soru!
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'
- Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?
- Sağanak ve kar yağışı etkili olacak!