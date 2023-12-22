CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kimdir? Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? Cevat Öncü'nün siyasi yaşamı...
CHP'de, 125 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü oldu. CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kimdir? Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? Cevat Öncü'nün siyasi yaşamı...
Samsun’da Cevat Öncü CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı oldu.
CEVAT ÖNCÜ KİMDİR?
Cevat Öncü, 1963 yılında Samsun`da doğdu. 1984 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu.1985-1987 yılları arasında özel bir şirkette şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1988-2004 yılları arasında kurucu ortağı olduğu PALET Mimarlık Mühendislik Limited Şirketinde proje üretimi alanında çalıştı. Yine 1988 yılında kurucu ortağı olduğu BARET İnşaat ile halen Müteahhitlik alanında çalışmalarına devam etmektedir.
1996-2013 yılları arasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve 2000-2004 yılları arasında TOBB Sektör Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
2002-2011 yılları arasında çeşitli dönemlerde Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerinde bulundu. 2000-2002 ve 2014-2016 dönemlerinde İMO Samsun Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
Haziran 2022'de Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB) Dönem Koordinatörü ve Sözcüsü oldu. Kasım 2023'te bu görevi devretti.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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