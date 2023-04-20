CHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Sivas milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Sivas milletvekili adayları kim? CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:17
CHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Sivas milletvekili adayları kim? CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi...

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ulaş Karasu


Serdar İnce


Servecan Kaya


Lütfi Görkem


Bahattin Yavuz


Milletvekili sivas CHP

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