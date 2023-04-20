CHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:17

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:17

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Sivas milletvekili adayları kim? CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi...

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ulaş Karasu





Serdar İnce





Servecan Kaya





Lütfi Görkem





Bahattin Yavuz