CHP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:15

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:15

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Sinop milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Sinop milletvekili adayları kim? CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi...

CHP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Barış Karadeniz





Şevket Terkan