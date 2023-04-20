CHP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Sinop milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Sinop milletvekili adayları kim? CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:15
CHP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Sinop milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Sinop milletvekili adayları kim? CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi...

CHP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Barış Karadeniz


Şevket Terkan


Milletvekili Sinop CHP

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