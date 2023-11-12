CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı kimdir? Koza Yardımcı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:05

Güncelleme: 12.11.2023 - 12:05

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Koza Yardımcı ise CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, Koza Yardımcı kimdir? Koza Yardımcı kaç yaşında, nereli?

KOZA YARDIMCI KİMDİR?

Koza Yardımcı Adana'da doğmuştur. İş hayatına tekstil sektöründe başlamış daha sonra basın medya sektörüne geçmiştir. Adana yerel medyasında Ekspres Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Özgür Özel'in yeni CHP'sinde ise Koza Yardımcı CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.