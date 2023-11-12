CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı kimdir? Koza Yardımcı kaç yaşında, nereli?
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine Koza Yardımcı getirildi. Peki, Koza Yardımcı kimdir? Koza Yardımcı kaç yaşında, nereli?
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Koza Yardımcı ise CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, Koza Yardımcı kimdir? Koza Yardımcı kaç yaşında, nereli?
KOZA YARDIMCI KİMDİR?
Koza Yardımcı Adana'da doğmuştur. İş hayatına tekstil sektöründe başlamış daha sonra basın medya sektörüne geçmiştir. Adana yerel medyasında Ekspres Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Özgür Özel'in yeni CHP'sinde ise Koza Yardımcı CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Ek ders ücretlerine zam kararı
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- İYİ Parti'de 'ittifak' krizi
- 'Hastane otoparkındaki ceset' vahşetinde yeni gelişme!