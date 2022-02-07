CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Isparta kaderine terk edildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomiye ve Isparta'daki kar felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, ''İstanbul’da, mobese kameralarına hemen ulaşan troller, Isparta’da ortada yoktu. Isparta kaderine terk edildi" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.
CHP'li Öztrak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, Isparta yaşanan felakete de değindi. Öztrak, "Ülkemiz bu liyakatsiz ellerde, yönetilmiyor, oradan oraya savruluyor. Türkiye’nin gül diyarı Isparta ilimize, 4 gün süreyle elektrik veremediler. Gerekçesini açıklayamadıkları fahiş zamlarla adeta zulme dönüşen elektrik faturaları ise milletimizi çarpıyor. Dolar artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor. Dolar düşüyor, akaryakıt fiyatları yine artıyor. Sebze ve meyve fiyatları arşı alaya çıktı. Vatandaş pazara gitmez oldu. Pazarcı tezgah açamıyor. Vatandaşımız ucuz ekmek kuyruklarında, mehtap seyreder hale geldi" dedi.
Isparta'da yaşanan elektrik kesintisine değinen CHP'li Öztrak, şunları söyledi:
"MOBESE KAMERALARINA ULAŞANLAR ISPARTA’DA ORTADA YOKTU"
"Genel başkan yardımcılarımız Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca ve milletvekili arkadaşlarımız bölgedeydi ama İstanbul’a İçişleri ve Ulaştırma Bakanı'nı gönderenler, Isparta’ya nedense 4 gün boyunca tek bir bakan bile göndermedi. İstanbul’da, mobese kameralarına hemen ulaşan troller, Isparta’da ortada yoktu. Isparta kaderine terk edildi. Yurt dışında olan Enerji Bakanı 4 gün sonra Isparta’da kara yumuşak iniş yaptı. 'Hakkınızı helal edin' diyerek, işin içinden sıyrılmaya kalktı. Ispartalılar günlerce, muma ve gaz lambasına mahkum oldu. Evlerde kombiler çalışmadı. Isparta’da yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç yurttaşlarımız, perişan oldu. Isparta’da yaşanan elektrik kesintisinde, sorumluluğu olanlar, bunun bedelini mutlaka ödemek zorundadır."
"GEÇMİŞ OLSUN, DERİZ"
Soruları da yanıtlayan Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımında bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz" dedi.
Faik Öztrak, CHP’nin cinsel yönelim ve etnik köken konusundaki dezavantajları yasa değişikliği ile gidereceğine ilişkin vaadiyle ilgili soruya, "CHP, tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın engellenmesini en önemli hedeflerinden biri olarak gören bir partidir. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Bizim tek bir amacımız var. Devletin herkese adaletle sahip çıkması" yanıtını verdi.
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