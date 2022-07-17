CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'sığınmacı' tepkisi: 'Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler...'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İngiliz basınında yer alan Türkiye’ye sığınmacı gönderilebileceği haberlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Öztrak, “Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor. Ama az kaldı. Devlet, devlet gibi yönetilecek” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İngiltere basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki iş birliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde yer alan habere tepki gösterdi.
Öztrak, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile aynı kredi notuna sahip ülkelerin listesine de yer verdi.
Öztrak'ın mesajı şöyle:
“Türkiye'ye çöplerini gönderen İngiltere Dışişleri Bakanı, mültecilerini Ruanda ile beraber Türkiye'ye gönderme cüretini nereden alıyor? Cevabı tabloda. Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor. Ama az kaldı. Devlet, devlet gibi yönetilecek.”
Türkiye'ye çöplerini gönderen İngiltere Dışişleri Bakanı, mültecilerini Ruanda ile beraber Türkiye'ye gönderme cüretini nereden alıyor?— Faik Öztrak (@faikoztrak) July 17, 2022
Cevabı tabloda.
Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor.
Ama az kaldı.
Devlet, devlet gibi yönetilecek. pic.twitter.com/2baF5H8SlU
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