CHP'den MHP'ye sert yanıt: 'İki iri kıyıma cevaptır...'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ensar Aytekin, "İKİ İRİ KIYIMA CEVAPTIR!!! Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye'nin siyasal tarihiyle bütünleşiktir. Kurucumuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bugün partili gençlerle temsil edilmektedir. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in oturduğu koltuk da Mustafa Kemal Atatürk'ün Genel Başkan olarak oturduğu koltuktur" ifadelerini kullandı.

“KENDİ FOSEPTİĞİNİZDEN GELEN KOKULAR…”

"Dolayısıyla koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz: Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır" diyen Aytekin, şöyle devam etti:

"Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar? 1980 öncesinde memleketin gençlerini vurmak için pusu kuran anlayışın bugünkü temsilcisi koltuk milliyetçisi bu iki iri kıyım vampir kılıklıya söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanını tehdit etmek sizin haddinize değildir. Uğraşmaya kalkmayın altında kalırsınız. Gidin Sinan Ateş'e sahip çıkmaya cesaret edemeyen güvercinci başı arkadaşınızla az ötede oynayın."