Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Sultangazi Belediye Başkanı adayı Ferhat Epözdemir oldu. Peki, CHP Sultangazi Belediye Başkanı adayı Ferhat Epözdemir kimdir? Ferhat Epözdemir kaç yaşında, nereli?

FERHAT EPÖZDEMİR KİMDİR?

Ferhat Epözdemir, 1974 yılı Siirt-Baykan doğumludur. Açık Öğretim Fakültesi Yerel Yönetimler mezunudur. Özel Beykent Üniversitesi Borsa-Finans bölümü öğrencisidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Si-Der(Siirt araştırma ve kültür Derneği) tarafından ortaklaşa düzenlenen STK`lar başlıklı, SİVİL TOPLUM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI konulu eğitim programında akademik kapasite eğitimi almıştır. Çeşitli yöre derneklerinde yöneticilik yaptı. Bir dönem merkezi Levent`te olan İYD (İstanbul Yaşam derneği) Yönetim kurulu üyeliği ve Genel başkan yardımcılığı yapmıştır. Tema Vakfı gönüllüsüdür.Halkevleri ve İnsan hakları derneği üyesidir. Gaziosmanpaşa`da kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde, kent Mağdurlarının oluşturduğu Barınma Hakkı Meclis üyesidir. 2009-2014 yılları arasında partisi Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Meclis Üyeliğiliği yaptı. Meclis üyeliği süresince CHP Belediye Meclisi Grup başkan vekilliği yaptı. İnsan Hakları ve Hukuk komisyonlarında görev aldı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde önce partisinden belediye Başkan Aday Adayı oldu. Ferhat Epözdemir evli ve iki çocuk babasıdır.