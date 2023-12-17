CHP, "Türkiye'de Çocuk Olmanın Bedeli" raporunu açıkladı, sonuçlar vahim: Yoksulluk suça bulaştırdı

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın hazırladığı “Türkiye’de Çocuk Olmanın Bedeli” raporu, çocukların içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

Rapora göre 15-29 yaş arası eğitimde olmayan gençlerin oranı yüzde 28.7’ye kadar çıkmış durumda. Örgün eğitimdeki her 100 çocuktan 9’unun okulu terk ettiğinin vurgulanan raporda, 5-17 yaş arasında okul kaydı olmayan çocuk sayısı ise 1 milyon 201 olarak tespit edildi. Aynı yaş aralığında çalışan çocuk sayısı ise 720 bine ulaştı.

9 bin 308 çocuk ise uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçundan güvenlik birimine getirildi. Son verilere göre suç işlediği anda çocuk yaşta olanların sayısı ise 10 bin 234. Ceza infaz kurumlarına hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumlarına girdiği tarihte 12-17 yaş grubunda olup 18 yaşını doldurmamış hükümlülerin sayısı da bin 373.

‘FATURA ÇOCUKLARA’

Uyuşturucuya 15-24 yaş aralığında başladığını söyleyenlerin oranı da yüzde 69.6. Yoksulluk çeken çocuk sayısı ise 9.4 milyon. Yani Türkiye’deki her iki çocuktan birisi yoksul. CHP’li Akay, “Akranlarından daha az imkâna sahip olan çocukların fırsat eşitliğinden yararlanması ortadan kalkarken gelecekleri ise adeta kararmaktadır. Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocukların hayatları AKP’nin kötü politikaları yüzünden karanlığa gömülmektedir. Tablo, iktidarın politikalarının faturasını çocukların daha ağır ödediğini ortaya koymaktadır” dedi.

MEYVE YİYEMİYOR SÜT İÇEMİYORLAR

