CHP üyesi yurttaş, 2019 yılında AKP'ye üye yapıldığını öğrendi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:16

e-Devlet uygulamasından siyasi parti üyeliğini sorgulayan Feridun Topal isimli yurttaş, CHP’ye üye olmasına rağmen 2019 yılında kendisinden habersiz şekilde AKP üyesi yapıldığı öğrendi.

“BİRİSİ LÜTFEN BU SKANDALI BİZE AÇIKLASIN”

Feridun Topal’ın AKP üyesi olduğunu öğrendiği anlar, çevresindeki yurttaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Topal, kameraya cüzdanındaki CHP üyelik kartını gösterdi.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Feridun Topal’ın AKP üyesi yapıldığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabında yayımladı. Özsüer, “Bir üye skandalı daha. Bu kez başrolde AK Parti Çanakkale teşkilatı var. ‘Uzun yıllardır CHP üyesiyim ben’ diyen, hatta CHP üye kartı bulunan Feridun Topal adlı vatandaşımız, 2019 yılından beri AKP üyesi çıktı. AKP Çanakkale teşkilatından birisi lütfen bu skandalı bize açıklasın” dedi.