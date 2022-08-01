Kaymakamlığa yaptığı yardım başvurusunun ardından AKP'ye üye yapıldı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:19

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Emine Akbaba, 2021 yılının eylül ayında telefonuna gelen, “Ailemize hoş geldiniz. Üyelik işlemleriniz başarıyla gerçekleştirilmiştir” mesajıyla AKP Buca İlçe Teşkilatı'na üye yapıldığını öğrendi. Mesajın ardından e-Devlet uygulamasına girerek parti üyeliği olup olmadığını sorgulayan Akbaba, AKP Buca İlçe Teşkilatı'nda aktif üyeliğinin bulunduğunu gördü. Akbaba, durumu fark etmesinin ardından e-Devlet üzerinden parti üyeliğinden istifa etti.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, 26 Temmuz'da parti üyeliğinin yeniden aktif edildiğini gören Akbaba, AKP Buca İlçe Teşkilatı'nı aradı. Bilgisi dışında partilerine üye yapıldığını, istifa etmesine rağmen şu an halen üye olarak göründüğünü söyleyen ve “Kimlik bilgilerimi nereden alıyorsunuz?” diye soran Akbaba'ya, “Partimize gelip üye olmuş olabilir misiniz? Üyelik koçanı olmadan üye yapamayız” denildi. Akbaba, yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

KAYMAKAMLIĞA YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra yeniden AKP Buca İlçe Teşkilatı tarafından aranan Akbaba'ya bir yetkili, itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu. Yetkili, “2021 yılında partimize maddi yardım başvurusunda bulunmuşsunuz. Teşkilatımıza gelmişsiniz. O sırada da üyelik başvurusu yapmışsınız. 2022 yılı mart ayında da sistem üyeliğinizi güncellemiş” dedi.

“Size gelmedim, kaymakamlığa başvuruda bulundum. Devlete yaptığım bir başvuru siyasi bir partiye nasıl geliyor?” diye soran Akbaba, doldurduğu iddia edilen üyelik koçanının fotoğrafının kendisine gönderilmesini talep etti. Telefondaki yetkili ise Akbaba'yı ısrarla Buca İlçe Binası'na davet etti.

"BİLGİLERİMİN KAYMAKAMLIK ELİYLE AKP’YE ULAŞTIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

2017 referandumu sürecinde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Akbaba, hakkında defalarca aynı suçlama ile dava açıldığını belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Akbaba "AKP’ye karşı yıllardır sokaklarda mücadele verdiğini" belirterek "Erdoğan’a hakaret ettiğim gerekçesiyle defalarca gözaltına alındım, Ege Üniversitesi’nde uzaklaştırma cezası alıp kaldığım KYK yurdundan atıldım. 2017 referandumunda ‘Hayır’a sahip çıktığım için tutuklandım. Partilerinin kapısından içeri girmem bile mümkün değilken kendi rızamla üye yapıldığımı iddia ediyorlar. Ben bu partiye giderek hiçbir başvuruda bulunmadım. Kaymakamlığa yani devlete yaptığım yardım başvurusu nasıl oluyor da siyasi bir partiye gidiyor? Pandemi sürecinde Buca Kaymakamlığı'ndan yardım aldığım doğrudur. AKP Buca İlçe Teşkilatı’nda yetkili olduğunu söyleyen bir kadın, 2021 yılının mayıs ayında kendilerine başvuru yaptığımı söyledi. Kaymakamlığa başvuru tarihim ise Nisan 2021. Yani 1 ay sonra da AKP'ye yardım başvuru evrağım ulaştırılmış. Bilgilerimin doğrudan kaymakamlık eliyle AKP’ye ulaştırıldığını düşünüyorum” dedi.

“ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM”

Hem sahte belge düzenlendiğini, hem de bilgilerinin izni olmadan AKP'ye verildiğini söyleyen Akbaba, hukuki girişimde bulunacağını vurguladı. Akbaba, “Görüştüğüm AKP Buca İlçe’deki yetkili kadın, ıslak imzam ile üyelik başvurum olduğunu iddia ediyor. Hem bilgilerimi benim iznim olmadan kullanıp, hem de sahte evrak düzenliyorlar. Israrla görüşme yapmak için beni ilçe binalarına çağırdılar. Daha önce T.C. kimlik numaralarının karıştığını söylemişlerdi, şimdi gidip üye olduğumu söylüyorlar. Hem AKP Buca İlçe’den, hem de bilgilerimi izinsiz siyasi bir parti ile paylaşan Buca Kaymakamlığı’ndan şikâyetçi olacağım” dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili iddialara yanıt veren Buca Kaymakamlığı Sosyal Yardım Birimi ise bilgi paylaşımı gibi bir durumun söz konusu olmayacağını öne sürdü. Yetkili, partilere üye olanların yine partiler tarafından yardım için kaymakamlığa yönlendirilebildiğini, ancak kaymakamlığa başvuruda bulunanların herhangi bir siyasi partiye yönlendirilemeyeceğini söyledi.