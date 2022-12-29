CHP ve İYİ Parti'den çirkin paylaşım için ortak açıklama: Hukuki süreci başlattık

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:27

AKP’li Tuzla Belediyesi Meclisi üyesi Türel Ağyol, sosyal medya hesabında, önceki gün Ankara Ahlatlıbel’de baş başa yaptıkları görüşme nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan bir paylaşım yapmıştı. CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul il örgütleri, bugün Tuzla Belediye binası önünde Ağyol’u protesto etti. Partililer, “Adalet”, “Yasak değil, ahlak istiyoruz” ve “Kendinizle bizi karıştırmayın” yazılı dövizler taşıdı.

"CUMHURBAŞKANI’NA YAPILSA AYAĞA KALKACAKLARDAN TEPKİ GELMEDİ"

Burada konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hukuk çerçevesinde demokratik hakları için dişe diş, göze göz sonuna kadar mücadeleyi devam ettireceklerini söyledi. Ağyol’un paylaşımı nedeniyle AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin kendisini aradığını belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

“Türk siyasi hayatı, çok partili hayata geçildikten sonra daima çok çekişmeli, çok heyecanlı ve kitlelerin katılımının fazla olduğu, vatandaşla siyasetin buluştuğu canlı bir varlık gibidir. Hatırlarsanız, 80’lerin sonunda ve 90’lı yıllarda açık oturum programları olurdu. Bu programlarda, geçmişte her türlü çatışmayı yaşamış liderler bir araya gelir ve karşılıklı nezaket ve saygı içerisinde konuşurlardı. Görüş ayrılıkları esas olsa da karşılıklı olarak milyonlarca insanı temsil eden siyasetçilerin karşılıklı saygıyı ve nezaketi asla bırakmadıklarını görüyoruz. Fakat son 20 yılda bunun ne kadar aşındığını, ne kadar korkunç bir düzeye taşındığını bugün yine gördük. AK Parti Tuzla Belediye Meclis üyesi olan bir şahıs, genel başkanımız Sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iğrenç ithamlarda bulundu. Maalesef, aynı şey Cumhurbaşkanı veya herhangi bir AK Partili için yapılsa ayağa kalkacak olan bazı basın kuruluşları, köşe yazarları ve bizzat AK Parti’den, şu ana kadar bir tane tepki gelmedi. Normal şartlar altında en çok tepkiyi AK Parti’den beklerdik, fakat bunun aslında çok anlamsız olduğunu biliyoruz.

"GÜÇ ALDIĞI ODAKLAR VAR"

Nereden biliyoruz? Bu öyle bir zihniyet ki ‘Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer’ ifadeleriyle o travmatik bilinçaltlarını dışa vurur. Bu öyle bir kötülük ki sokakta hak arayan vatandaşa ‘sürtük’ hakaretini hiç çekinmeden söyler. Bu öyle bir iğrençlik ki genel başkanımız Sayın Meral Akşener’e canlı yayında ahlaksız ve çok adi iftiralar atar. Bu öyle bir terbiyesizlik ki bir kadına ‘Kendi mabadı açıkta dururken başkalarını ayıplaması ahlaki düşüklüktür’ diye hakaretler savurur. Bu öyle bir seviyesizlik ki bir anneye, üstelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir hafta önce, ‘fosforlu’ diye benzetme yapar. Burada saydıklarım, çok büyük ve çok kötü bir zihniyetin yansımasıdır. O yüzden burada, AK Partili Tuzla Belediye Meclis üyesinin kendisine idol aldığı, kendisinden bir şeyler bulduğu, güç aldığı odaklar var.

BU SALDIRGANLARA ÖĞRETECEĞİZ

Bu odakların kimler olduğunu da az önce size açıkladım. Yani balık, baştan kokar. Farklılıklarımıza rağmen toplumsal değerlerimizi, örfümüzü, haysiyetimizi hiçe sayan bu saldırılara karşı elbette bir arada duracağız, saygıyı ve nezaketi, bu saldırganlara öğreteceğiz. Mevkidaşım ve çalışma arkadaşlarına, bugün bizlerle beraber bu çirkinliği kınamak için buraya toplanan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye; vasata, zorbalığa, nezaketsizliğe, kavgaya ve karanlığa teslim olmayacak. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında ülkemizi nezakete, barışa ve aydınlığa el birliğiyle kavuşturacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz, aynı zamanda bu şahısla ilgili bugün itibarıyla da hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

"GENEL BAŞKANLARIMIZI GÖRDÜKÇE UYKULARI KAÇIYOR"

Kavuncu’nun ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Bugün sadece bir kişiyi, bir ahlaksızı değil, adına ‘AK’ diyen, yürekleri ve beyinleri kapkara olmuş bir zihniyeti teşhir etmek ve çok yakında da bu memleketimizin başından defetmek için buradayız” dedi. İktidarın artık kaybettiğini ve bunu gördükçe de kötülükte ve ahlaksızlıkta sınır tanımadığını belirten Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

“Uykuları kaçıyor arkadaşlar. Memleket sevdalısı, güzel aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyen genel başkanlarımızı ve onlara inanan milyonları gördükçe uykuları kaçıyor. Kaçsın. Ne yaparlarsa yapsınlar, fitne sokamadılar. Hayatta en mahir oldukları iş -çalmanın dışında- bölüp, parçalayıp dağıtamadılar. Memleketin derdini kendilerine dert edinmiş genel başkanlarımıza, dervişin fikri misali ahlaksız yorumlarda bulunmayı marifet saydılar. Bu ahlaksız zihniyetin yaptıkları ve söyledikleri sadece genel başkanlarımızla ilgili değil elbette.

"HEPİMİZE ‘SÜRTÜK’ DİYEN ZİHNİYETTİR"

Unutmayın, sayın genel başkanlarımız Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına bu yorumu yapabilen zihniyet, 6 yaşındaki kız çocuğumuzun sistematik istismarına yıllarca göz yuman zihniyettir. Bu zihniyet, bir kadınla bir erkek nerede ve ne amaçla bir araya gelmiş olurlarsa olsunlar, akıllarına cinsel çağrışımlardan başka bir şey getirmeyen zihniyettir. Bu zihniyet, spor yapan, bisiklete binen, erkek arkadaşlarıyla konsere giden kızlarımıza ve ne yazık ki özellikle başörtülü kızlarımıza, çok özür dileyerek söylüyorum ‘fahişe’ damgası yapıştıran; hepimize, biz kadınlara, hepimize ‘sürtük’ diyebilen zihniyettir. Bu zihniyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsızlık uğruna kadın-erkek omuz omuza Kurtuluş Savaşı vermiş kadim bir toplumu aşağılayan zihniyettir. Bir de bu zihniyet, her türlü ahlaksızlığı yapıp utanmadan bir de ahlak bekçiliğine soyunmuş zihniyettir.

"EN ÖNEMLİSİ, BU ZİHNİYETİ HEP BİRLİKTE DEFEDEBİLMEMİZ"

İşte tam da bu nedenle bizler, önümüzdeki seçimin aynı zamanda bir zihniyet tercihi olacağını biliyoruz. Bir tarafta bulunduğu her yere kötülük yayan, sığ, ahlaktan yoksun, ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir zihniyet. Diğer tarafta ise ülkesinin aydınlık geleceği için, 85 milyon için daha iyi, daha huzur dolu bir yaşam hedefleyen bir zihniyet. Bu nedenle bu ülkeyi karanlığa gömenlerle nefes aldırmaya çalışanların mücadelesi diyoruz buna. Buğra Başkan’ımız ifade etti, özür dilemek kıymetli, gereğini yapmak önemli ama en önemlisi, bu zihniyeti hep birlikte defedebilmemiz.

"BU AHLAKSIZ ZİHNİYETİNİZİN YOK OLUŞUNU GÖRECEKSİNİZ"

Arsızlık ve ahlaksızlıkta sınır tanımayalar, size sesleniyorum. Ülkesi için, halkı için, gelecek için çalışan kişilerin fotoğraflarına bakıp ne gördüğünüzü bilmeyiz ama bilin ki çok yakında gününüzü göreceksiniz. Bu ahlaksız zihniyetinizin yok oluşunu göreceksiniz ve kötülüğünüzün karşısında kadınıyla, erkeğiyle yan yana, omuz omuza cesaret göreceksiniz; 85 milyonu yoksulluk ve esaretten kurtaracak olan cesareti.”