CHP ve İYİ Parti’den gelen açıklamalar sonrası gözler 2 Ekim’deki toplantıya çevrildi

29 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benimle misiniz?” çağrısının ardından CHP’liler, liderlerin 2 Ekim’de yapacağı zirve öncesi tek ses oldu. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in toplantıya beş gün kala “6’lı masa noter değil” ifadeleri, partisini arkasına alan Kılıçdaoğlu’na ve CHP’ye yönelik bir hamle olarak yorumlandı. Liderlerin gerek partilerine gerekse tabanlarına karşı mesaj olarak değerlendirilen ifadelerinin gün geçtikçe sertleşmesi masadaki pazarlıkların zorlu geçeceği şeklinde değerlendiriliyor.

6’lı masanın bu pazar yapacağı ikinci tur toplantıları öncesi liderlerin yaptığı açıklamalar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun partisinin kampında yaptığı konuşmada “Benimle misiniz, artık karar verin” sözleriyle, kendisinin ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesinde partisini tek ses durumuna getirdiği ve elini güçlendirdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun sorusuna ilk yanıtların cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı sürekli gündeme getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan gelmesi de bu isimlerin masaya getirilme olasılığını azaltıyor. Kulislerde adaylık tartışmaları sürecinde İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin yıpratıldığına da dikkat çekiliyor.

AKŞENER’DEN MESAJ

Toplantıya günler kala Akşener’in, “Masanın noter olma görevi yok” sözleri ve “Kazanmak önemli. Çok endişem var” vurgusu da 2 Ekim öncesi bazı CHP’lilere mesaj olarak yorumlandı. Akşener’in günün sonunda kamuoyu yoklamalarından Kılıçdaroğlu çıkması durumunda CHP liderini destekleyeceği dile getiriliyor.

GELECEK İÇİN ORTAK ADAY

2 Ekim’deki zirvede adaylık konuşulması beklenmese de liderler bu süreçte gerek partilerine gerek tabanlarına yönelik yaptıkları açıklamalarla masadaki güçlerini sağlama almaya çalışıyor. Muhalefet kulislerinde “Millet İttifakı bu seçimleri kaybederse parlamenter sistemi unutmak zorunda kalırız” uyarıları yapılırken yeni yılda liderlerin Erdoğan’ı yenecek ortak adayda buluşacağı belirtiliyor.