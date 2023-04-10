CHP Zonguldak Milletvekili adayı Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:54

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:54

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Zonguldak milletvekili adaylarından biri de Deniz Yavuzyılmaz oldu. Deniz Yavuzyılmaz'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DENİZ YAVUZYILMAZ KİMDİR?

Deniz Yavuzyılmaz, 15 Haziran 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlk öğrenimini Zonguldak Yayla İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimlerini ise Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edinerek Türkiye'ye döndü. Enerji sektöründe, uluslararası ölçekte hizmet veren bir firmanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, Zonguldak Parti Okulu, Bartın Bölge Koordinatörlüğü ve Usta Eğitmenliği görevlerinde bulundu. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde 2. sırayı kazandığı CHP ön seçimlerde 3. sıradan, Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde ise 4. sıradan Zonguldak Milletvekili Adayı oldu. Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri'nde TBMM 27. Dönem Zonguldak Milletvekili seçildi. Aynı zamanda, TBMM KİT Komisyonu, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelikleri bulunan milletvekilinin, kamu kurumlarının işleyişi, Sayıştay Başkanlığı denetimleri, temiz enerji, çevre kirliliği, kadın hakları ve hayvan refahı konuları, yakından ilgilendiği politikalar arasında yer almaktadır.

Yavuzyılmaz, milletvekili, kamuda “çifte maaş” ve “çoklu görevlendirme” uygulamalarına örnek teşkil edecek çok sayıda bürokratı, yaptığı araştırmalarla ortaya çıkartmış, sosyal medya hesaplarından bu isimleri ve aldıkları ücretleri belgeleriyle açıklamıştır. Yavuzyılmaz’ın bu çalışmaları Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve işsizlik ortamında büyük ses getirmiş, kamu personelinin görevlendirmesine ilişkin işlemlerin, liyakat, verimlilik ve yeterlilik prensiplerinin gereğince yapılması adına ülke gündemi oluşmasına imkân sağlamıştır.

ÖZEL YAŞAMI

Deniz Yavuzyılmaz, evlidir.