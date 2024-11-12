CHP’de 81 il başkanı devam eden kurultay tartışmalarına karşı ortak açıklama yaptı: 'Açlığı konuşalım'

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 07:34

CHP’de 81 il başkanı, yayımladıkları ortak bildiriyle partide yapılan kurultay tartışmalarını eleştirerek “CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz” dedi. Edinilen bilgiye göre; başkanlar geçen hafta çıkan kurultay tartışmalarından duydukları rahatsızlık sonrası telefon üzerinden birbirleriyle iletişime geçti. Ardından bu tartışmalarla ilgili bir bildiri paylaşma fikrinin ortaya çıktığını aktaran bazı başkanlar “Partinin sürekli medya önünde tartışılması örgütleri ve üyelerimizi rahatsız etti. Biz de telefon üzerinden il başkanları olarak bunun üzerine sohbet ettik. Ardından ‘Parti içindeki görüşlerimizi ifade edelim ve acil gündemlere dikkat çekelim’ dedik. Bunun üzerine herkesin katkı sağladığı ortak bir metin çıktı. Sonrasında da bunu genel başkanımızla paylaştık.

O da ‘Takdir sizindir, nasıl uygun görüyorsanız yapın’ dedi” bilgisini paylaştı.

‘ÖZEL’E İNANIYORUZ’

Başkanların yayımladığı ortak bildiride “Sokağın gündemi açlık sınırının altında kalan ücretler, yoksulluk, işsizlik. Her geçen gün artan göçmenler ve yarattıkları sorunlar, giderek kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Bebek ve çocuklarımızı koruyamıyoruz. Kadın cinayetleri durdurulamıyor. Belediye başkanlarımıza dönük itibarsızlaştırma girişimleri, Esenyurt’a kayyum ataması, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere baskı ve tehditlerle yıldırma girişimleri hız kazandı” tespitlerine yer verildi. Parti içi birlik çağrısı yapılan bildiride “Önümüzde önemli bir görev var; CHP’nin birinci parti olma konumunu, kararsız oyları da alarak en az yüzde 51 düzeyine çıkarmak. CHP örgütlerine ve genel başkanı sayın Özgür Özel’e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz” denildi.

TOPLANTI İSTEYECEKLER

Öte yandan yine hazırladıkları bildiriye ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bazı il başkanları “CHP’de parti içi eleştiri için bir sürü platform var. Milletvekillerinin kapalı grubu, her hafta yapılan MYK toplantıları, il danışma kurulları, parti meclisi var. Yani CHP’de insanların içeride tartışma yapmasını engelleyecek bir durum yok. Kurultay isteyene tüzük de yol gösteriyor. Buna da bir engel yok. O nedenle iktidarın bu kadar yanlışı varken televizyonlarda CHP konuşulmamalı. Umarız açıklamamız dikkate alınır” dedi. Bunun yanında Özel’den de bir toplantı isteyeceklerini söyleyen başkanlar, “Ortak bildirimizde ‘Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur’ ifadesine de yer verdik. Belediyelerimize yapılan operasyonlara dikkat çektik. Bir il başkanları toplantısı ile bunların ayrıntılarını genel başkanımızla da konuşmak istiyoruz. Bu talebimize de hızla olumlu cevap gelecektir diye düşünüyoruz” dedi.

"İMRALI’DAN MEDET UMMAYIN"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in eşinin SPK’ye atanmasına tepki gösteren Yücel, “Akın Gürlek’e AKP’nin yeni Zekeriya Öz’ü diye boşuna demiyoruz. Hâlâ Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınmasının siyasi olmadığını düşünen var mı” sorusunu yöneltti. Yücel, “Biz milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle ve örgütümüzle milletin iradesine sahip çıkmak için her gün belediye binamızın önünde nöbetteyiz. Önümüzdeki hafta MYK toplantımızı Esenyurt’ta yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bu hukuksuzluk, bu demokrasi darbesi bitene kadar elini Esenyurt’tan çekmeyecek” ifadelerini kullandı.

‘İZİN VERMEYİZ’

Anayasa değişikliği tartışmalarına değinen Yücel, “Yıllarca milliyetçi seçmeni sömürerek siyasi ömrünü sürdüren Bahçeli, Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilebilmesi için terörist başından medet umacak kadar alçalmıştır. Cumhur İttifakı’nın tek derdi, Erdoğan’ın bir dönem daha aday olabilmesi için anayasanın 101. maddesini değiştirmektir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı’dan medet ummayın” dedi. CHP’de yaşanan kurultay tartışmaları ve buna verdiği yanıtlara gelen tepkiler sorulan Yücel, “Vatandaş geçim sıkıntısı altında inlerken, bir başkanımız tutuklanmışken kurultay gibi bir gündemimiz olması söz konusu değil. Böyle bir ortamda kurultay tartışması başlatmaya çalışmak abesele iştigaldir” yanıtını verdi.