CHP'de Ankara İl Kongresi toplanıyor: Hangi adaylar yarışacak?

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:08

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:08

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, mevcut Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın aday olmayacağı kongrede değişimcilere yakın olduğu bilinen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanvekili Sercan Çığgın ile genel merkez yönetimine yakın olan Ümit Erkol yarışacak. İki ismin de iddialı olduğu il başkanlığı yarışının yaşanacağı kongrenin gergin geçmesinden kaygı duyuluyor.

ABB’deki görevinden istifa ederek adaylığını duyuran Çığgın, ABB Başkanvekilliğinden önce CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile Çankaya Belediyesi ve ABB’de belediye meclisi üyeliği yaptı. Çığgın’ı mevcut CHP Ankara Milletvekilleri Umut Akdoğan, Tekin Bingöl ve Gamze Taşcıer’in desteklediği ifade edildi.

CHP Genel Merkez yönetimine yakın olduğu bilinen, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere çok sayıda destekçisi bulunan eski Ankara il yöneticisi Ümit Erkol da il başkanlığına adaylığını koydu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na dönük ifadeleri nedeniyle geçmiş dönemde disiplin cezası da alan Erkol’un daha sonra yine yönetimle yakınlaştığı iddia edildi. Erkol’u destekleyen isimler arasında Ankara Milletvekilleri Okan Konuralp, Deniz Demir ve Aliye Timisi Ersever’in de yer aldığı kaydedildi.

İKİ TARAF DA İDDİALI

Bir ilin milletvekili sayısının iki katı kadar kurultay delegesi belirleyen CHP, Ankara’da 72 delege belirleyecek. İstanbul’dan sonra en çok ikinci delegeye sahip Ankara’da genel merkez yönetimi de değişimciler de iddialı. Genel merkezin 72 delegeden en az 50’sini kazanmayı hedeflediği öğrenilirken değişimciler ise yarı yarıya bir oran bekliyor.

İl başkanlığı yarışı ile delege yarışının aynı yönde sonuçlanmayabileceğini bildiren bir parti yöneticisi “İl başkanını kazanan ekiple kurultay delegelerinde çoğunluğu sağlayan ekip farklı olabilir. Seçimi yapacak il delegelerinde genel merkezin bir miktar üstünlüğü olduğu doğru. Ama yine de garanti olarak görülmüyor” diye konuştu. İzmir ve Konya gibi illerde yaşanan gerginliğin Ankara’da yaşanmamasını isteyen parti yönetimi, başkentten bir kavga görüntüsü verilmemesi için tüm tarafları uyardı.