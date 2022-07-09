CHP'de bayramlaşma, bayramın ikinci günü olacak
CHP; siyasi partilerle bayramın ikinci gününde bayramlaşacak. CHP’nin kabul heyetine CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ziyaret heyetine ise Parti Meclisi üyesi Pınar Uzun başkanlık edecek.
CHP; siyasi partiler ile 10 Temmuz’da, bayramın ikinci gününde bayramlaşacak. CHP’nin bayramlaşma programına göre; kabul heyeti, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığında Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kacan ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog’dan oluşacak.
Siyasi partileri ziyaret heyetine ise CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun başkanlık edecek. Uzun’a; Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersever ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Şule Dişbudak eşlik edecek
CHP’nin bayramlaşma için kabul ve ziyaret saatleri ise şöyle:
AKP: 09.30-09.45
DSP: 10.00-10.15
Vatan Partisi: 10.20-10.35
HDP: 10.40-10.50
İYİ Parti: 11.00-11.15
BBP: 11.30-11.45
DP: 11.55-12.05
MHP: 12.10-12.25
SP: 12.30-12.45
ANAP: 12.50-13.00
Genç Parti: 13.10-13.25
DEVA Partisi: 14.10-14.20
Gelecek Partisi: 14.25-14.40
Yeniden Refah Partisi: 14.50-15.05
Bağımsız Türkiye Partisi: 15.15-15.30
Türkiye Değişim Partisi: 15.45-16.00
Memleket Partisi: 16.00-16.15
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