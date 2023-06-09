CHP'de 'bekle gör' dönemi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

Seçim yenilgisi sonrası kurultay sürecini başlatan CHP’de liderlik için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu da açıktan yeni döneme aday olduklarını söylemek yerine göndermelerle göreve talip olduklarını belirtiyor.

Kılıçdaroğlu, adı genel başkanlıkla geçen İmamoğlu için “Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı” tanımını yaptı. İmamoğlu ise açıktan genel başkan adayı olduğunu söylememesine karşın, “Değişimi insanlar istiyor. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem” dedi.

‘UZAKTAN YUMRUK ATIYORLAR’

Parti içindeki isimler tüm bu süreci “İki taraf da birbirine uzaktan yumruk atıyor” diye yorumluyor. İki lider de net olarak yeni döneme aday olduğunu söylemediği için, parti tabanında “net bir kararı olmadığı” söyleniyor.

Partinin üst kademesi, Kılıçdaroğlu’na desteklerini iletiyor. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan sorumlu tuttuğu yeni MYK üyesi Eren Erdem de “demokrat dede” söylemini kullanıyor. Partide Kılıçdaroğlu’nun kongre süreçlerinin ardından cumhurbaşkanı seçimlerinde “Beni 6’lı masa aday gösterdi” dediği gibi genel başkanlığa da “Beni örgüt istedi” diyerek yeniden aday olacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun da kurultay süreci kapsamında İmamoğlu’nun da açıktan bir çıkış yapmak için kongreler sonrası oluşacak delege yapısını beklediği söyleniyor.

Parti içindeki isimler, “İki isim de ‘bekle gör’ döneminde. Kimsenin acele etmemesi lazım. Ne hiçbir şey olmamış gibi yapılmalı ne de kavga olmalı. Kongre süreçlerinin başlamasıyla partide bir yenilenme olacak. Delege her kriteri ele alarak bir karar verecektir. Ortada kaybedilen bir seçim var. İnsanların karşılanamayan beklentileri var. Bir de siyasi yasak gibi bir sıkıntı var. Bu noktada kritik karar delegede olacak” değerlendirmesini yapıyor.

‘TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENME YAPILMALI’



Parti içinde topyekûn bir yenilenmenin gerektiğini düşünen il başkanları, belediye başkanları ve eski milletvekilleri de bulunuyor. Bu kapsamda bazı eski CHP milletvekillerinin de seçim sonrası görüştüğü Kılıçdaroğlu’nun “Parti içinde bir kurultay süreci başlayarak en tepeden en alta kadar yenilenme yapılmalı” dediği öğrenildi.